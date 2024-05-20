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Аллервег спрей для елімінації алергенів Засіб акарициднийЦіни в аптеках

Аллервег спрей для елімінації алергенів Засіб акарицидний спрей 400 мл, №1 - Запоріжжя (847862) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 26 аптеках
Аптека інтернет цін
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Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
721,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (2)
693,61
Економія: -32,75 грн
660,86 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
754,84
Економія: -101,44 грн
653,40 грн
Аптека бам
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Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (2)
667,99
Економія: -55,19 грн
612,80 грн
Аптека низьких цін
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Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
Всього: упаковка (1)
649,93
Економія: -19,11 грн
630,82 грн
Аптека низьких цін
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Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (1)
710,82
Економія: -81,57 грн
629,25 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (1)
662,62
Економія: -28,72 грн
633,90 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
Всього: упаковка (1)
723,21
Економія: -69,81 грн
653,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51-Д
Всього: упаковка (3)
658,69
Економія: -34,99 грн
623,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
Всього: упаковка (1)
658,70
Економія: -27,88 грн
630,82 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Запоріжжя, просп. Металургів, 8-Б
Всього: упаковка (2)
706,28
Економія: -38,76 грн
667,52 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
653,21
Економія: -22,39 грн
630,82 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Запоріжжя, вул. Чайкіної Лізи, 51
Всього: упаковка (1)
644,22
Економія: -20,52 грн
623,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Тенісна, 13
Всього: упаковка (1)
663,18
Економія: -32,36 грн
630,82 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
Всього: упаковка (1)
712,87
Економія: -24,97 грн
687,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Запоріжжя, вул. Космічна, 19
Всього: упаковка (2)
708,99
Економія: -96,19 грн
612,80 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
715,00
Економія: -96,00 грн
619,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (2)
657,94
Економія: -34,24 грн
623,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (1)
645,90
Економія: -22,20 грн
623,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Парамонова, 4
Всього: упаковка (2)
600,78 грн