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Аллервег спрей для елімінації алергенів Засіб акарициднийЦіни в аптеках

Аллервег спрей для елімінації алергенів Засіб акарицидний спрей 400 мл, №1 - Львів (847862) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 44 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2)
694,74
Економія: -30,74 грн
664,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (6)
679,99
Економія: -67,19 грн
612,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (4)
755,99
Економія: -143,19 грн
612,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
781,99
Економія: -169,19 грн
612,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
705,31
Економія: -52,98 грн
652,33 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
861,30
Економія: -214,40 грн
646,90 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Соборна, 1
Всього: упаковка (1)
631,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Під Дубом, 7-Б
Всього: упаковка (2)
861,30
Економія: -214,40 грн
646,90 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 45/47
Всього: упаковка (1)
631,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (1)
694,31
Економія: -30,41 грн
663,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Замарстинівська, 11
Всього: упаковка (2)
871,20
Економія: -224,30 грн
646,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (2)
668,18
Економія: -28,28 грн
639,90 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 1
Всього: упаковка (4)
853,20
Економія: -206,30 грн
646,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 179
Всього: упаковка (2)
871,20
Економія: -224,30 грн
646,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (3)
678,71
Економія: -21,81 грн
656,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Яблонської Софії, 8
Всього: упаковка (1)
784,99
Економія: -172,19 грн
612,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хімічна, 5
Всього: упаковка (2)
740,99
Економія: -128,19 грн
612,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чернігівська, 6
Всього: упаковка (1)
636,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Львів, вул. Руфа Юрія, 15
Всього: упаковка (3)
717,99
Економія: -105,19 грн
612,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 113
Всього: упаковка (2)
749,99
Економія: -137,19 грн
612,80 грн