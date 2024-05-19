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Аллервег спрей для елімінації алергенів Засіб акарициднийЦіни в аптеках

Аллервег спрей для елімінації алергенів Засіб акарицидний спрей 400 мл, №1 - Київ (847862) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 125 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (1)
645,80 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (1)
812,50
Економія: -165,60 грн
646,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (1)
778,99
Економія: -166,19 грн
612,80 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
861,30
Економія: -214,40 грн
646,90 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
871,20
Економія: -224,30 грн
646,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
645,77 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (1)
871,20
Економія: -224,30 грн
646,90 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Львівська, 8-Б
Всього: упаковка (1)
861,30
Економія: -214,40 грн
646,90 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 38
Всього: упаковка (1)
812,50
Економія: -165,60 грн
646,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
739,58
Економія: -48,68 грн
690,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
660,97
Економія: -30,15 грн
630,82 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (1)
647,34
Економія: -23,64 грн
623,70 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Саксаганського, 11/106
Всього: упаковка (1)
861,30
Економія: -214,40 грн
646,90 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Нижній Вал, 37/20
Всього: упаковка (1)
861,30
Економія: -214,40 грн
646,90 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Саксаганського, 107
Всього: упаковка (1)
861,30
Економія: -214,40 грн
646,90 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Константинівська / Ярославська, 15/23
Всього: упаковка (1)
812,50
Економія: -165,60 грн
646,90 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 66
Всього: упаковка (1)
812,50
Економія: -165,60 грн
646,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
758,10
Економія: -97,24 грн
660,86 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Жилянська, 107
Всього: упаковка (1)
871,20
Економія: -224,30 грн
646,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (1)
661,06
Економія: -37,36 грн
623,70 грн