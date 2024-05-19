Аллервег спрей для елімінації алергенів Засіб акарицидний спрей 400 мл, №1 - Харків (847862) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 24 аптеках
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
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Харків, вул. Сумська, 73
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Харків, вул. Культури, 8
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
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Харків, просп. Науки, 9
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Харків, вул. Космічна, 25
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Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Аптека низьких цін
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Аптека низьких цін
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Харків, вул. Дерев'янка, 56
1 соціальна аптека
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Харків, просп. Науки, 41/43
Аптека 9-1-1
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Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 5
Аптека низьких цін
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Харків, вул. Павлова Академіка, 307
Аптека оптових цін
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Харків, вул. Героїв Праці, 22-А
Аптека копійка
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Харків, вул. Героїв Праці, 26-А
1 соціальна аптека
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Харків, просп. Байрона, 183
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Бекетова, 21