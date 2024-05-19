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Аллервег спрей для елімінації алергенів Засіб акарициднийЦіни в аптеках

Аллервег спрей для елімінації алергенів Засіб акарицидний спрей 400 мл, №1 - Харків (847862) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 24 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (2)
660,34
Економія: -29,52 грн
630,82 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
722,91 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
752,36
Економія: -61,46 грн
690,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 73
Всього: упаковка (1)
861,30
Економія: -214,40 грн
646,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Культури, 8
Всього: упаковка (1)
871,20
Економія: -224,30 грн
646,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (1)
658,51
Економія: -27,69 грн
630,82 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
612,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (1)
614,01
Економія: -25,71 грн
588,30 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (1)
617,26 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (2)
655,32
Економія: -31,62 грн
623,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (2)
627,89
Економія: -39,59 грн
588,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дерев'янка, 56
Всього: упаковка (1)
746,90
Економія: -120,17 грн
626,73 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 41/43
Всього: упаковка (1)
795,60
Економія: -148,70 грн
646,90 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (2)
713,88 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 5
Всього: упаковка (2)
853,20
Економія: -206,30 грн
646,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307
Всього: упаковка (1)
657,75
Економія: -34,05 грн
623,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 22-А
Всього: упаковка (1)
615,91 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 26-А
Всього: упаковка (1)
617,48
Економія: -29,18 грн
588,30 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 183
Всього: упаковка (1)
680,80
Економія: -33,90 грн
646,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Бекетова, 21
Всього: упаковка (1)
647,90
Економія: -24,20 грн
623,70 грн