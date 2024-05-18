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Аллервег спрей для елімінації алергенів Засіб акарициднийЦіни в аптеках

Аллервег спрей для елімінації алергенів Засіб акарицидний спрей 400 мл, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (847862) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 41 аптеці
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (1)
664,76
Економія: -33,94 грн
630,82 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Всього: упаковка (1)
721,80
Економія: -74,90 грн
646,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (3)
643,47
Економія: -19,77 грн
623,70 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1)
681,32
Економія: -23,42 грн
657,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (1)
656,18
Економія: -25,36 грн
630,82 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: упаковка (1)
685,85
Економія: -26,95 грн
658,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (2)
674,47
Економія: -43,65 грн
630,82 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
Всього: упаковка (1)
656,94
Економія: -33,24 грн
623,70 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2
Всього: упаковка (2)
721,80
Економія: -74,90 грн
646,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
Всього: упаковка (1)
652,63
Економія: -35,43 грн
617,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 1/9
Всього: упаковка (1)
758,45
Економія: -67,55 грн
690,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
658,39
Економія: -27,57 грн
630,82 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
651,95
Економія: -21,13 грн
630,82 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (2)
652,08
Економія: -28,38 грн
623,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
Всього: упаковка (2)
716,99
Економія: -104,19 грн
612,80 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 98
Всього: упаковка (1)
843,50
Економія: -196,60 грн
646,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, перех. Європейська / Глінки, 8-Б/12
Всього: упаковка (2)
653,14
Економія: -29,44 грн
623,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
673,27
Економія: -42,45 грн
630,82 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
666,78 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 123
Всього: упаковка (2)
658,01
Економія: -27,19 грн
630,82 грн