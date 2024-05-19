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Баттер для губ Colour Intense Lip Care бальзам для губ 4 г №7, какао, пом’якшуючий - Харків (886130) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 60
Всього: упаковка (1)
78,90
Економія: -19,12 грн
59,78 грн
Еріка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 73
Всього: упаковка (1)
66,10 грн
Колонтаївська
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
Всього: упаковка (1)
66,10 грн
Гармонія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 50
Всього: упаковка (1)
66,10 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
Всього: упаковка (1)
66,10 грн
Афродита
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Варненська, 20-Б
Всього: упаковка (1)
66,10 грн
Діана
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 85
Всього: упаковка (1)
66,10 грн
Чорноморська
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Олександрійська, 17-А
Всього: упаковка (1)
66,10 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом