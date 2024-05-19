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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію імунної системиДієтичні добавки, що сприяють нормалізації функцій імунної системиSunlife Vitamin C 1000 + Propolis + ZinkЦіни в аптеках

Sunlife Vitamin C 1000 + Propolis + Zink таблетки шипучі, №20 - Львів (923652) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (1)
369,03 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Пасічна, 70
Всього: упаковка (2)
371,80 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Винники, вул. Галицька, 18
Всього: упаковка (2)
373,59 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Зимна Вода, вул. Львівська, 3
Всього: упаковка (2)
372,77 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Городок, вул. Перемишльська, 14-Г
Всього: упаковка (2)
372,28 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (2)
369,23 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новий Розділ, бульв. Довженка Олександра, 12
Всього: упаковка (2)
365,32 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жидачів, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
350,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Рава-Руська, вул. 1-го Листопада, 1
Всього: упаковка (2)
372,98 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Золочів, вул. Шашкевича, 2
Всього: упаковка (1)
368,68 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, вул. Ленкавського, 8-Б
Всього: упаковка (2)
373,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Червоноград, вул. Сокальська, 6
Всього: упаковка (1)
365,09 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рогатин, пл. Роксолани, 30-А
Всього: упаковка (2)
364,96 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 66/1
Всього: упаковка (1)
366,14 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, вул. Зелена, 21
Всього: упаковка (2)
366,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (2)
367,16 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, вул. Саксаганського Панаса, 2
Всього: упаковка (1)
366,57 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Самбір, вул. Коперника, 3
Всього: упаковка (2)
372,28 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Самбір, вул. Валова, 50
Всього: упаковка (2)
373,79 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Самбір, вул. Шпитальна, 10-В
Всього: упаковка (2)
373,42 грн