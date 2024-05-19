Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію імунної системиДієтичні добавки, що сприяють нормалізації функцій імунної системиSunlife Vitamin C 1000 + Propolis + ZinkЦіни в аптеках

Sunlife Vitamin C 1000 + Propolis + Zink таблетки шипучі, №20 - Харків (923652) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 207 аптеках
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (2)
365,04 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (13)
364,19 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (2)
368,70 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (2)
368,07 грн
Перша аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (5)
350,00 грн
Перша аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
364,15 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
367,43 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (8)
368,21 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (2)
364,43 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (2)
368,61 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
366,00 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (2)
367,27 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 1
Всього: упаковка (2)
364,00 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Всього: упаковка (2)
364,45 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Університетська, 33
Всього: упаковка (2)
367,50 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
364,57 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
365,82 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (3)
368,23 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1)
364,27 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Всього: упаковка (1)
367,90 грн