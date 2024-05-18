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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію імунної системиДієтичні добавки, що сприяють нормалізації функцій імунної системиSunlife Vitamin C 1000 + Propolis + ZinkЦіни в аптеках

Sunlife Vitamin C 1000 + Propolis + Zink таблетки шипучі, №20 - Дніпро (Дніпропетровськ) (923652) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 97-А
Всього: упаковка (1)
368,96 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Грушевського Михайла, 60/4
Всього: упаковка (2)
367,53 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Нечая Данила, 11
Всього: упаковка (2)
368,32 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Космічна, 27-Л
Всього: упаковка (1)
365,37 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Космічна, 13-К
Всього: упаковка (1)
367,96 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Паршина, 14
Всього: упаковка (2)
366,29 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Північнодонецька, 2
Всього: упаковка (1)
369,15 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Слобожанське, вул. Будівельників, 16-А
Всього: упаковка (2)
364,39 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Слобожанське, вул. Логістична, 7-А
Всього: упаковка (1)
365,16 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Підгородне, вул. Шосейна, 35
Всього: упаковка (2)
367,88 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Дунайська, 41
Всього: упаковка (2)
368,35 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Чорновола В'ячеслава, 67-Д
Всього: упаковка (2)
369,01 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Іларіонове, вул. Робоча, 18
Всього: упаковка (2)
373,25 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Аношкіна, 144
Всього: упаковка (2)
368,31 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Свободи, 61
Всього: упаковка (1)
365,91 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 34
Всього: упаковка (2)
367,06 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 32
Всього: упаковка (2)
369,15 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (2)
364,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Аношкіна, 22-А
Всього: упаковка (2)
368,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Ніколенка, 11-А
Всього: упаковка (2)
365,51 грн