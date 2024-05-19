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Rilastil Sun System Baby ультра-легкий лосьйон SPF 50+ 200 мл - Харків (869152) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
1026,80
Економія: -115,40 грн
911,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
1021,61
Економія: -167,90 грн
853,71 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 68-А
Всього: упаковка (1)
1026,60
Економія: -134,76 грн
891,84 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Каштанова, 5-В
Всього: упаковка (1)
1019,46
Економія: -139,35 грн
880,11 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (1)
1020,34
Економія: -169,57 грн
850,77 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
1007,43
Економія: -153,72 грн
853,71 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
Всього: упаковка (1)
783,20 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Южне, вул. Новобілярска, 22/1-Б
Всього: упаковка (1)
783,20 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Фонтанка, вул. Грецька, 2
Всього: упаковка (1)
783,40 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Всього: упаковка (1)
783,20 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Всього: упаковка (1)
783,20 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
Всього: упаковка (1)
783,20 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/2
Всього: упаковка (1)
783,20 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
Всього: упаковка (1)
783,40 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
Всього: упаковка (1)
783,40 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Марсельська, 32/3
Всього: упаковка (1)
783,40 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Польська, 14
Всього: упаковка (1)
783,20 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (1)
783,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Всього: упаковка (2)
1030,51
Економія: -138,67 грн
891,84 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
783,40 грн