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SVR кларіаль концентрат проти пігментних плям 30 мл - Львів (925622) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
1212,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
1212,00 грн
В інших містах:
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
Всього: упаковка (1)
1485,80 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Луцьк, просп. Волі, 9/16
Всього: упаковка (1)
1485,80 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Луцьк, просп. Соборності, 43
Всього: упаковка (1)
1472,33 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Рівне, вул. Соборна, 94
Всього: упаковка (1)
1475,99
Економія: -8,66 грн
1467,33 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Мукачево, пл. Духновича, 13
Всього: упаковка (1)
1428,88 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всього: упаковка (1)
1212,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 3
Всього: упаковка (1)
1485,80 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Шандора Петефі, 13
Всього: упаковка (5)
1296,80 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, просп. Свободи, 7/26
Всього: упаковка (3)
1296,80 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Ужгород, вул. Возз'єднання, 39-А
Всього: упаковка (1)
1485,80 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Всього: упаковка (1)
1428,87 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (1)
1701,00
Економія: -340,20 грн
1360,80 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
Всього: упаковка (1)
1571,75 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
Всього: упаковка (2)
1428,86 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
Всього: упаковка (1)
1375,67 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
1701,00
Економія: -340,20 грн
1360,80 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (1)
1701,00
Економія: -340,20 грн
1360,80 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
Всього: упаковка (1)
1701,00
Економія: -340,20 грн
1360,80 грн