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SVR кларіаль концентрат проти пігментних плям 30 мл - Київ (925622) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
1335,60 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
1701,00
Економія: -340,20 грн
1360,80 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
1701,00
Економія: -340,20 грн
1360,80 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (2)
1535,94 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Всього: упаковка (2)
1335,60 грн
Онлайн №2
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Всього: упаковка (1)
1335,60 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Практична, 2
Всього: упаковка (1)
1402,38 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (1)
1701,00
Економія: -340,20 грн
1360,80 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (1)
1413,00
Економія: -70,65 грн
1342,35 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
Всього: упаковка (2)
1402,38 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лятошинського, 14
Всього: упаковка (1)
1510,37 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, дорога Кільцева, 1
Всього: упаковка (1)
1701,00
Економія: -340,20 грн
1360,80 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (1)
1701,00
Економія: -340,20 грн
1360,80 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103
Всього: упаковка (1)
1643,21 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
Всього: упаковка (1)
1701,00
Економія: -340,20 грн
1360,80 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (1)
1701,00
Економія: -340,20 грн
1360,80 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 316
Всього: упаковка (1)
1500,35 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (1)
1701,00
Економія: -340,20 грн
1360,80 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
1701,00
Економія: -340,20 грн
1360,80 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
Всього: упаковка (1)
1375,67 грн