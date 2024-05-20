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SVR кларіаль сонцезахисний крем SPF 50+ 40 мл - Запоріжжя (925620) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
1259,90
Економія: -225,12 грн
1034,78 грн
Елітфарм
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
1109,00
Економія: -144,00 грн
965,00 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (1)
1041,24 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (1)
1088,57 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
1074,94 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
1081,99 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
1205,60
Економія: -36,17 грн
1169,43 грн
Адмірал
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (1)
1156,80 грн
Южна
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
1156,80 грн
Жемчужина
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Лиманка, вул. Жемчужна, 6
Всього: упаковка (1)
1156,80 грн
Чорноморська
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Чорноморськ, вул. Олександрійська, 17-А
Всього: упаковка (1)
1156,80 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (1)
1205,60
Економія: -36,17 грн
1169,43 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (1)
1205,60
Економія: -36,17 грн
1169,43 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (1)
1290,65
Економія: -38,72 грн
1251,93 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 316
Всього: упаковка (1)
1064,03 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103/3
Всього: упаковка (1)
1290,65
Економія: -38,72 грн
1251,93 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103
Всього: упаковка (1)
1088,57 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (1)
1001,00
Економія: -50,05 грн
950,95 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (1)
1290,65
Економія: -38,72 грн
1251,93 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
1290,65
Економія: -38,72 грн
1251,93 грн