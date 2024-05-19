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SVR кларіаль сонцезахисний крем SPF 50+ 40 мл - Львів (925620) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
858,45 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
858,45 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (2)
919,05 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
858,45 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 33
Всього: упаковка (1)
1242,46
Економія: -76,24 грн
1166,22 грн
Аптека біля ратуші
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
1112,82 грн
Центральна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (1)
1106,19 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
Всього: упаковка (1)
1112,84 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
Всього: упаковка (1)
1064,30 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Луцьк, просп. Волі, 9/16
Всього: упаковка (1)
1064,30 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Луцьк, просп. Соборності, 43
Всього: упаковка (2)
1122,16 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Рівне, вул. Соборна, 94
Всього: упаковка (2)
1112,20 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Мукачево, пл. Кирила і Мефодія, 16
Всього: упаковка (1)
946,58 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Мукачево, пл. Духновича, 13
Всього: упаковка (1)
946,58 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всього: упаковка (1)
1064,30 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 3
Всього: упаковка (1)
1064,30 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Шандора Петефі, 13
Всього: упаковка (1)
1064,30 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, просп. Свободи, 7/26
Всього: упаковка (1)
1064,30 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Ужгород, вул. Возз'єднання, 39-А
Всього: упаковка (1)
1064,30 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Нетішин, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
1001,00
Економія: -50,05 грн
950,95 грн