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SVR кларіаль сонцезахисний крем SPF 50+ 40 мл - Київ (925620) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
1205,60
Економія: -36,17 грн
1169,43 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
1205,60
Економія: -36,17 грн
1169,43 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
1205,60
Економія: -36,17 грн
1169,43 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (2)
1088,57 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
1290,65
Економія: -38,72 грн
1251,93 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Всього: упаковка (2)
946,58 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Практична, 2
Всього: упаковка (1)
993,91 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (1)
1290,65
Економія: -38,72 грн
1251,93 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (1)
1001,00
Економія: -50,05 грн
950,95 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, дорога Кільцева, 1
Всього: упаковка (1)
1205,60
Економія: -36,17 грн
1169,43 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (1)
1290,65
Економія: -38,72 грн
1251,93 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103
Всього: упаковка (1)
1088,57 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103/3
Всього: упаковка (1)
1290,65
Економія: -38,72 грн
1251,93 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
Всього: упаковка (1)
1205,60
Економія: -36,17 грн
1169,43 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (1)
1205,60
Економія: -36,17 грн
1169,43 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 316
Всього: упаковка (1)
1064,03 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (1)
1205,60
Економія: -36,17 грн
1169,43 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
Всього: упаковка (1)
1031,41 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
1290,65
Економія: -38,72 грн
1251,93 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
1205,60
Економія: -36,17 грн
1169,43 грн