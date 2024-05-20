Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяІнші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольтеPure Skin сироватка з вітаміном С та пептидами для сяяння шкіриЦіни в аптеках

Pure Skin сироватка з вітаміном С та пептидами для сяяння шкіри флакон 30 мл - Одеса (923960) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (4)
925,62
Економія: -97,41 грн
828,21 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Всього: упаковка (1)
1396,18
Економія: -202,37 грн
1193,81 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 30 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
1369,08
Економія: -196,22 грн
1172,86 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (1)
1368,30
Економія: -119,51 грн
1248,79 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Черняховського, 1
Всього: упаковка (1)
1363,19
Економія: -119,64 грн
1243,55 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (3)
1383,74
Економія: -134,95 грн
1248,79 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14/13
Всього: упаковка (1)
1380,08
Економія: -160,09 грн
1219,99 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
Всього: упаковка (1)
1382,70
Економія: -178,42 грн
1204,28 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 119
Всього: упаковка (1)
928,63
Економія: -159,64 грн
768,99 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 139
Всього: упаковка (1)
1251,37
Економія: -188,46 грн
1062,91 грн
В інших містах:
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 41
Всього: упаковка (1)
912,45
Економія: -92,19 грн
820,26 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
Всього: упаковка (1)
1379,90
Економія: -124,00 грн
1255,90 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Соборна, 35
Всього: упаковка (2)
1388,85
Економія: -200,28 грн
1188,57 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
Всього: упаковка (1)
874,90 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Вінниця, шосе Хмельницьке, 21
Всього: упаковка (1)
1379,16
Економія: -174,88 грн
1204,28 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 13-Б
Всього: упаковка (1)
1374,75
Економія: -101,66 грн
1273,09 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
Всього: упаковка (1)
1370,52
Економія: -61,52 грн
1309,00 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (3)
1392,91
Економія: -250,15 грн
1142,76 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
1397,09
Економія: -154,42 грн
1242,67 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 16-А
Всього: упаковка (2)
1349,32
Економія: -112,31 грн
1237,01 грн