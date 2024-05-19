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Pure Skin сироватка з вітаміном С та пептидами для сяяння шкіри флакон 30 мл - Львів (923960) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 20 аптеках
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
860,53
Економія: -6,73 грн
853,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
1398,67
Економія: -126,32 грн
1272,35 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
1319,30
Економія: -63,18 грн
1256,12 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
969,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
969,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
1384,40
Економія: -152,63 грн
1231,77 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Куліша, 47
Всього: упаковка (2)
874,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (1)
1368,95
Економія: -103,15 грн
1265,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
Всього: упаковка (1)
874,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
Всього: упаковка (2)
1384,79
Економія: -141,24 грн
1243,55 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-К
Всього: упаковка (1)
969,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (1)
1377,26
Економія: -155,73 грн
1221,53 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, вул. Угорська, 8
Всього: упаковка (2)
969,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (1)
1376,07
Економія: -79,19 грн
1296,88 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (1)
1398,67
Економія: -220,57 грн
1178,10 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Виговського Івана, 100
Всього: упаковка (1)
969,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Наукова, 51
Всього: упаковка (2)
910,51
Економія: -111,46 грн
799,05 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
Всього: упаковка (1)
913,51
Економія: -46,40 грн
867,11 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Червоної Калини, 105
Всього: упаковка (1)
1381,52
Економія: -97,39 грн
1284,13 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, вул. Драгана, 1/1
Всього: упаковка (1)
969,00 грн
У місті Львів більше немає пропозицій з препаратом