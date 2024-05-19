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Pure Skin сироватка з вітаміном С та пептидами для сяяння шкіри флакон 30 мл - Харків (923960) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (2)
1349,58
Економія: -140,06 грн
1209,52 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
1377,33
Економія: -104,98 грн
1272,35 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 33-А
Всього: упаковка (2)
1387,93
Економія: -245,17 грн
1142,76 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
1375,63
Економія: -160,88 грн
1214,75 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Харківська, 12
Всього: упаковка (1)
1404,63
Економія: -114,36 грн
1290,27 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
1377,72
Економія: -117,15 грн
1260,57 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 13-Б
Всього: упаковка (1)
1374,48
Економія: -101,39 грн
1273,09 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
Всього: упаковка (1)
1389,63
Економія: -80,63 грн
1309,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
1381,09
Економія: -138,42 грн
1242,67 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (3)
1367,77
Економія: -225,01 грн
1142,76 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
Всього: упаковка (1)
1391,73
Економія: -187,45 грн
1204,28 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
1385,84
Економія: -76,84 грн
1309,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 16-А
Всього: упаковка (2)
1373,40
Економія: -136,39 грн
1237,01 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Крюківщина, вул. Єдності, 2
Всього: упаковка (1)
874,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 139
Всього: упаковка (1)
1257,99
Економія: -195,08 грн
1062,91 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 119
Всього: упаковка (1)
922,00
Економія: -153,01 грн
768,99 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
Всього: упаковка (1)
1373,14
Економія: -168,86 грн
1204,28 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
Всього: упаковка (1)
1394,71
Економія: -138,81 грн
1255,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (4)
917,31
Економія: -89,10 грн
828,21 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Всього: упаковка (1)
1379,42
Економія: -185,61 грн
1193,81 грн