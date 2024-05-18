Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяІнші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольтеPure Skin сироватка з вітаміном С та пептидами для сяяння шкіриЦіни в аптеках

Pure Skin сироватка з вітаміном С та пептидами для сяяння шкіри флакон 30 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (923960) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
1397,10
Економія: -136,53 грн
1260,57 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 13-Б
Всього: упаковка (1)
1374,48
Економія: -101,39 грн
1273,09 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
Всього: упаковка (1)
1389,63
Економія: -80,63 грн
1309,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
1381,09
Економія: -138,42 грн
1242,67 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (3)
1360,18
Економія: -217,42 грн
1142,76 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
Всього: упаковка (1)
1391,73
Економія: -187,45 грн
1204,28 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
1385,84
Економія: -76,84 грн
1309,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 16-А
Всього: упаковка (2)
1373,40
Економія: -136,39 грн
1237,01 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
1377,98
Економія: -105,63 грн
1272,35 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
1356,52
Економія: -141,77 грн
1214,75 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (2)
1383,35
Економія: -173,83 грн
1209,52 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 33-А
Всього: упаковка (2)
1387,93
Економія: -245,17 грн
1142,76 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Харківська, 12
Всього: упаковка (1)
1374,88
Економія: -84,61 грн
1290,27 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 119
Всього: упаковка (1)
941,71
Економія: -172,72 грн
768,99 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 139
Всього: упаковка (1)
1267,14
Економія: -204,23 грн
1062,91 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
Всього: упаковка (1)
1375,37
Економія: -171,09 грн
1204,28 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (4)
940,03
Економія: -111,82 грн
828,21 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Всього: упаковка (1)
1352,98
Економія: -159,17 грн
1193,81 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
1368,43
Економія: -195,57 грн
1172,86 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Черняховського, 1
Всього: упаковка (1)
1358,74
Економія: -115,19 грн
1243,55 грн