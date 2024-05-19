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Pure Skin сироватка з гіалуроновою кислотою та ніацинамідом флакон 30 мл - Київ (923959) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Крюківщина, вул. Єдності, 2
Всього: упаковка (1)
874,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
Всього: упаковка (1)
874,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 24
Всього: упаковка (1)
874,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Нижня Берегова, 35
Всього: упаковка (1)
874,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 31
Всього: упаковка (1)
874,90 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Сарни, вул. Соборна, 40
Всього: упаковка (1)
1035,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Рівне, вул. Стельмаха Володимира, 9
Всього: упаковка (1)
1035,00 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Соборна, 94
Всього: упаковка (1)
1276,38
Економія: -4,67 грн
1271,71 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Хасевича Ніла, 1
Всього: упаковка (1)
1035,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 42-А
Всього: упаковка (1)
1035,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, просп. Злуки, 4
Всього: упаковка (1)
874,90 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Луцьк, вул. Рівненська, 89
Всього: упаковка (1)
862,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Хмельницького Богдана, 11
Всього: упаковка (2)
874,90 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Князя Острозького, 36
Всього: упаковка (1)
1035,00 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Луцьк, просп. Соборності, 43
Всього: упаковка (1)
858,18 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, бульв. Шевченка Тараса, 35
Всього: упаковка (1)
1175,27
Економія: -0,98 грн
1174,29 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Кравчука, 38/39
Всього: упаковка (1)
874,90 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
Всього: упаковка (1)
1035,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 9
Всього: упаковка (1)
1035,00 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Рованці, вул. Ранкова, 2
Всього: упаковка (1)
857,63 грн