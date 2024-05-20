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Pure Skin Black Detox гель-детокс для вмивання з активованим вугіллям та молочною кислотою 200 мл - Одеса (923961) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеці
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
627,26
Економія: -103,55 грн
523,71 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1)
622,87
Економія: -81,14 грн
541,73 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (1)
635,58
Економія: -81,97 грн
553,61 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (2)
622,04
Економія: -68,43 грн
553,61 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
Всього: упаковка (1)
622,16
Економія: -89,94 грн
532,22 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: упаковка (1)
615,38
Економія: -54,05 грн
561,33 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Армійська, 4
Всього: упаковка (1)
616,69
Економія: -39,32 грн
577,37 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (1)
623,28
Економія: -79,18 грн
544,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/2
Всього: упаковка (1)
622,88
Економія: -42,78 грн
580,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
618,00
Економія: -59,05 грн
558,95 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Адміральський, 1-В
Всього: упаковка (1)
638,11
Економія: -95,80 грн
542,31 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (1)
627,08
Економія: -54,78 грн
572,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Черняховського, 1
Всього: упаковка (1)
618,59
Економія: -54,29 грн
564,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
Всього: упаковка (1)
620,79
Економія: -86,19 грн
534,60 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 42/44
Всього: упаковка (1)
630,79
Економія: -107,08 грн
523,71 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (2)
627,92
Економія: -87,38 грн
540,54 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14/13
Всього: упаковка (2)
626,25
Економія: -83,33 грн
542,92 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
Всього: упаковка (2)
627,44
Економія: -80,96 грн
546,48 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 119
Всього: упаковка (1)
624,06
Економія: -107,28 грн
516,78 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 139
Всього: упаковка (1)
567,85
Економія: -87,30 грн
480,55 грн