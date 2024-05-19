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Pure Skin Black Detox гель-детокс для вмивання з активованим вугіллям та молочною кислотою 200 мл - Київ (923961) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (2)
594,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (2)
623,88
Економія: -72,65 грн
551,23 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29
Всього: упаковка (1)
630,37
Економія: -106,66 грн
523,71 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Всього: упаковка (1)
638,11
Економія: -114,40 грн
523,71 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 37-Б
Всього: упаковка (2)
631,93
Економія: -99,22 грн
532,71 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Тростянецька, 47
Всього: упаковка (1)
623,52
Економія: -104,96 грн
518,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
Всього: упаковка (2)
630,31
Економія: -52,61 грн
577,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Берестейський, 136
Всього: упаковка (1)
629,58
Економія: -60,53 грн
569,05 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Крюківщина, вул. Єдності, 2
Всього: упаковка (1)
593,99 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
Всього: упаковка (1)
635,10
Економія: -55,36 грн
579,74 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 294/1
Всього: упаковка (1)
624,38
Економія: -38,88 грн
585,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
Всього: упаковка (2)
631,90
Економія: -52,16 грн
579,74 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
Всього: упаковка (1)
618,56
Економія: -71,45 грн
547,11 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
Всього: упаковка (1)
620,84
Економія: -97,13 грн
523,71 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
Всього: упаковка (2)
618,86
Економія: -33,36 грн
585,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 45
Всього: упаковка (1)
621,32
Економія: -43,62 грн
577,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
Всього: упаковка (2)
626,67
Економія: -62,37 грн
564,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Соборна, 35
Всього: упаковка (1)
627,74
Економія: -88,39 грн
539,35 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
Всього: упаковка (1)
593,99 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Вінниця, шосе Хмельницьке, 21
Всього: упаковка (2)
632,31
Економія: -85,83 грн
546,48 грн