Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяІнші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольтеPure Skin Black Detox гель-детокс для вмивання з активованим вугіллям та молочною кислотоюЦіни в аптеках

Pure Skin Black Detox гель-детокс для вмивання з активованим вугіллям та молочною кислотою 200 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (923961) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (2)
621,03
Економія: -67,42 грн
553,61 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 13-Б
Всього: упаковка (1)
617,58
Економія: -45,56 грн
572,02 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (2)
625,64
Економія: -45,54 грн
580,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
619,34
Економія: -36,24 грн
583,10 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
Всього: упаковка (1)
630,59
Економія: -36,59 грн
594,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
626,72
Економія: -50,82 грн
575,90 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
617,23
Економія: -111,14 грн
506,09 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
633,49
Економія: -111,58 грн
521,91 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
Всього: упаковка (1)
630,65
Економія: -36,65 грн
594,00 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
635,11
Економія: -60,41 грн
574,70 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (1)
633,31
Економія: -57,41 грн
575,90 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 42
Всього: упаковка (1)
621,62
Економія: -27,62 грн
594,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 16-А
Всього: упаковка (1)
623,22
Економія: -61,89 грн
561,33 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (2)
625,30
Економія: -53,28 грн
572,02 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 33-А
Всього: упаковка (1)
629,82
Економія: -111,26 грн
518,56 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 159
Всього: упаковка (1)
636,85
Економія: -82,54 грн
554,31 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 119
Всього: упаковка (1)
632,85
Економія: -116,07 грн
516,78 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 139
Всього: упаковка (1)
575,01
Економія: -94,46 грн
480,55 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
Всього: упаковка (2)
624,12
Економія: -77,64 грн
546,48 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 294/1
Всього: упаковка (1)
636,01
Економія: -50,51 грн
585,50 грн