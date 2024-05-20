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Sebomax HR вітамінно-мінеральний комплекс проти випадіння волосся капсули, №30 - Одеса (923964) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
669,90 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
669,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
691,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
Всього: упаковка (1)
673,51 грн
В інших містах:
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Океанівська, 39-А
Всього: упаковка (1)
669,90 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, вул. Київська, 15
Всього: упаковка (1)
676,38 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
Всього: упаковка (2)
672,20 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Європейська, 3
Всього: упаковка (1)
670,43 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Свободи, 1-А
Всього: упаковка (1)
675,33 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Нижня Берегова, 35
Всього: упаковка (1)
629,00 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 24
Всього: упаковка (1)
669,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (1)
675,68 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Крюківщина, вул. Єдності, 2
Всього: упаковка (1)
691,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ревуцького, 35
Всього: упаковка (1)
691,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 2
Всього: упаковка (3)
675,33 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
692,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 27-Б
Всього: упаковка (1)
691,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Золотоустівська, 44/22
Всього: упаковка (1)
669,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 22
Всього: упаковка (1)
669,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 87
Всього: упаковка (1)
628,90 грн