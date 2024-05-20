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Sunlife Ace + Selen таблетки шипучі, №20 - Одеса (923049) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (2)
298,75 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (3)
296,71 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (9)
299,23 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 68
Всього: упаковка (1)
296,69 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (4)
297,84 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 143
Всього: упаковка (2)
285,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 70/54
Всього: упаковка (2)
299,69 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (3)
298,27 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пироговська, 5
Всього: упаковка (1)
297,22 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Сегедська, 13
Всього: упаковка (2)
299,25 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (2)
297,27 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
Всього: упаковка (2)
298,92 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Варненська, 11
Всього: упаковка (2)
297,17 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 162
Всього: упаковка (2)
296,82 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 75
Всього: упаковка (2)
297,45 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 113-Г
Всього: упаковка (2)
296,45 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 122/1-Б
Всього: упаковка (5)
299,22 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 155
Всього: упаковка (2)
296,66 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лиманка, вул. Будівельна, 48-Г
Всього: упаковка (2)
296,69 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лиманка, просп. Гуляєва Полковника, 111
Всього: упаковка (2)
296,56 грн