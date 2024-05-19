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Sunlife Ace + Selen таблетки шипучі, №20 - Львів (923049) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (5)
299,16 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Пасічна, 70
Всього: упаковка (2)
299,85 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Винники, вул. Галицька, 18
Всього: упаковка (2)
299,12 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Зимна Вода, вул. Львівська, 3
Всього: упаковка (2)
296,54 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Городок, вул. Перемишльська, 14-Г
Всього: упаковка (1)
298,17 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (4)
300,31 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новий Розділ, бульв. Довженка Олександра, 12
Всього: упаковка (11)
297,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жидачів, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (3)
285,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Рава-Руська, вул. 1-го Листопада, 1
Всього: упаковка (5)
298,86 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Золочів, вул. Шашкевича, 2
Всього: упаковка (2)
298,08 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, вул. Ленкавського, 8-Б
Всього: упаковка (5)
299,99 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Червоноград, вул. Сокальська, 6
Всього: упаковка (1)
297,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рогатин, пл. Роксолани, 30-А
Всього: упаковка (2)
299,48 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 66/1
Всього: упаковка (2)
300,29 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 18-А
Всього: упаковка (3)
297,71 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дрогобич, вул. Лесі Українки, 14
Всього: упаковка (3)
298,61 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, вул. Зелена, 21
Всього: упаковка (2)
296,45 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (2)
296,52 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, вул. Саксаганського Панаса, 2
Всього: упаковка (2)
300,65 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Самбір, вул. Коперника, 3
Всього: упаковка (2)
300,61 грн