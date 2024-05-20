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Sunlife Active Mum таблетки шипучі, №20 - Одеса (923051) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (3)
398,45 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
399,34 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 143
Всього: упаковка (1)
380,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
Всього: упаковка (1)
399,14 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 70/54
Всього: упаковка (1)
396,36 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пироговська, 5
Всього: упаковка (1)
398,81 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Сегедська, 13
Всього: упаковка (1)
397,52 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (2)
399,77 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
Всього: упаковка (1)
397,11 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 75
Всього: упаковка (2)
399,44 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 122/1-Б
Всього: упаковка (2)
397,62 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 155
Всього: упаковка (1)
397,67 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лиманка, вул. Будівельна, 48-Г
Всього: упаковка (1)
395,56 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лиманка, просп. Гуляєва Полковника, 111
Всього: упаковка (2)
400,32 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, просп. Миру, 8-М
Всього: упаковка (2)
395,44 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 7/9-Н
Всього: упаковка (2)
399,99 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Парусна, 16-Б
Всього: упаковка (1)
396,49 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Теплодар, вул. Піонерна, 8
Всього: упаковка (1)
399,33 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Овідіополь, вул. Шевченка Тараса, 220
Всього: упаковка (2)
400,33 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Южне, просп. Миру, 15/3
Всього: упаковка (3)
398,40 грн