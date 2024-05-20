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Rilastil Sun System Baby спрей прозорий SPF 50+ 200 мл - Одеса (869157) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (1)
660,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (1)
660,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
Всього: упаковка (1)
856,27
Економія: -93,97 грн
762,30 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Всього: упаковка (2)
879,95
Економія: -127,55 грн
752,40 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
661,20 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Польська, 14
Всього: упаковка (1)
660,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (2)
660,80 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Армійська, 8-Б
Всього: упаковка (1)
660,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (1)
865,67
Економія: -109,97 грн
755,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
Всього: упаковка (1)
862,21
Економія: -119,71 грн
742,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Костанді, 162/2
Всього: упаковка (1)
660,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
Всього: упаковка (1)
661,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
872,11
Економія: -119,71 грн
752,40 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14/13
Всього: упаковка (1)
869,80
Економія: -114,10 грн
755,70 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 11-Г
Всього: упаковка (1)
660,80 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (1)
660,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Марсельська, 32/3
Всього: упаковка (1)
661,20 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
Всього: упаковка (1)
661,20 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
Всього: упаковка (1)
661,20 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/2
Всього: упаковка (3)
661,20 грн