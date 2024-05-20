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Vaco Kids спрей 3 в 1 від комарів, кліщів та мошок 80 мл для дітей від 1 року - Одеса (916579) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
Всього: упаковка (1)
122,50
Економія: -7,35 грн
115,15 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Бердичів, вул. Одеська, 51
Всього: упаковка (2)
120,50
Економія: -3,61 грн
116,89 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
Всього: упаковка (1)
120,50
Економія: -3,61 грн
116,89 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Раскової, 1
Всього: упаковка (3)
120,50
Економія: -3,61 грн
116,89 грн
Будемо здорові разом
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Лиманка, вул. Зіркова, 46/1-А
Всього: упаковка (2)
120,20 грн
Будемо здорові разом
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 161/1
Всього: упаковка (2)
120,20 грн
Будемо здорові разом
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Захарівка, вул. Одеська, 60-В
Всього: упаковка (2)
120,20 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Сміла, вул. Кармелюка, 74-Б
Всього: упаковка (2)
120,20 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Сміла, вул. Телеграфна, 9-Б
Всього: упаковка (2)
120,20 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 189
Всього: упаковка (2)
111,80 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Черкаси, вул. Теліги Олени, 1
Всього: упаковка (2)
120,20 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24
Всього: упаковка (2)
120,20 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Черкаси, вул. Чехова, 108
Всього: упаковка (2)
120,20 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 335
Всього: упаковка (2)
120,20 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Черкаси, бульв. Шевченка, 325
Всього: упаковка (2)
120,20 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 274/1
Всього: упаковка (2)
120,20 грн
Гала аптека
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Відчинено Цілодобово
Черкаси, бульв. Шевченка, 205
Всього: упаковка (2)
116,40 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 180
Всього: упаковка (1)
124,80 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Черкаси, вул. Героїв Дніпра, 6
Всього: упаковка (2)
120,20 грн
Гала аптека
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Відчинено Цілодобово
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
Всього: упаковка (2)
128,50 грн