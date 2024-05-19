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Vaco Kids спрей 3 в 1 від комарів, кліщів та мошок 80 мл для дітей від 1 року - Львів (916579) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Бердичів, вул. Одеська, 51
Всього: упаковка (2)
120,50
Економія: -3,61 грн
116,89 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Раскової, 1
Всього: упаковка (3)
120,50
Економія: -3,61 грн
116,89 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
Всього: упаковка (1)
122,50
Економія: -7,35 грн
115,15 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
Всього: упаковка (1)
120,50
Економія: -3,61 грн
116,89 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, просп. Миру, 37
Всього: упаковка (2)
124,80 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Донцова Дмитра, 1/11
Всього: упаковка (2)
120,20 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Житомир, вул. Покровська, 129
Всього: упаковка (2)
120,20 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Небесної Сотні, 3
Всього: упаковка (2)
124,80 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 125
Всього: упаковка (2)
124,80 грн
Будемо здорові разом
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Біла Церква, вул. Павліченко, 45
Всього: упаковка (2)
120,20 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Калинівка, вул. Центральна, 59-Б
Всього: упаковка (2)
124,80 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ірпінь, вул. Соборна, 122
Всього: упаковка (2)
111,80 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Васильків, вул. Декабристів, 21
Всього: упаковка (3)
124,80 грн
Гала аптека
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Відчинено Цілодобово
Чайки, вул. Грушевського Михайла, 12
Всього: упаковка (2)
109,00 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 105/7
Всього: упаковка (2)
124,80 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Глеваха, вул. Грушевського, 42
Всього: упаковка (3)
124,80 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Ярослава Мудрого, 66-А
Всього: упаковка (2)
124,80 грн
Будемо здорові разом
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Київ, вул. Чорнобильська, 16/80
Всього: упаковка (2)
124,80 грн
Будемо здорові разом
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Чорнобильська, 16/80
Всього: упаковка (2)
124,80 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ірпінська, 78
Всього: упаковка (2)
124,80 грн