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Lactofem® Супозиторії вагінальні з молочною кислотою супозиторії вагінальні, №7 - Одеса (913370) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
317,70 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Олександрівський, 3
Всього: упаковка (1)
362,44
Економія: -60,38 грн
302,06 грн
Аптека tas
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: упаковка (1)
298,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 94
Всього: упаковка (1)
299,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мальовнича, 24-Г
Всього: упаковка (1)
288,63 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Армійська, 9
Всього: упаковка (1)
334,52
Економія: -29,13 грн
305,39 грн
Гармонія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 50
Всього: упаковка (2)
316,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (1)
354,56
Економія: -45,04 грн
309,52 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Адміральський, 1-В
Всього: упаковка (1)
356,34
Економія: -53,50 грн
302,84 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 30-А
Всього: упаковка (1)
352,20
Економія: -49,02 грн
303,18 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 125/5
Всього: упаковка (1)
325,18
Економія: -22,80 грн
302,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
Всього: упаковка (1)
305,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 98
Всього: упаковка (1)
324,43
Економія: -42,39 грн
282,04 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114
Всього: упаковка (2)
312,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Архітекторська, 22
Всього: упаковка (1)
277,50 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Усатове, вул. Лесі Українки, 151
Всього: упаковка (2)
288,37 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лиманка, ж/м Радужний, 1-А
Всього: упаковка (1)
359,11
Економія: -42,67 грн
316,44 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Фонтанка, вул. Чехова, 1/1
Всього: упаковка (1)
288,63 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, просп. Миру, 31-М
Всього: упаковка (1)
330,82
Економія: -26,82 грн
304,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Чорноморськ, вул. Шума Віталія, 13-Б
Всього: упаковка (4)
288,63 грн