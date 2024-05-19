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Lactofem® Супозиторії вагінальні з молочною кислотою супозиторії вагінальні, №7 - Львів (913370) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франкове, вул. Львівська, 2
Всього: упаковка (1)
288,37 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Івано-Франкове, пл. Ринок, 33
Всього: упаковка (1)
356,99
Економія: -62,86 грн
294,13 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Мостиська, вул. Гайдамацька, 12
Всього: упаковка (1)
293,84 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бурштин, вул. Калуська, 6-К
Всього: упаковка (2)
304,74 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Долина, пл. Січових Стрільців, 1
Всього: упаковка (2)
265,78 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Нововолинськ, просп. Перемоги, 1
Всього: упаковка (1)
313,99
Економія: -19,86 грн
294,13 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Нововолинськ, м-н 15-й, 15
Всього: упаковка (1)
325,98 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Нововолинськ, м-н 15-й, 19
Всього: упаковка (1)
288,37 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 1
Всього: упаковка (2)
298,04 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 53/24
Всього: упаковка (1)
301,12 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вовчинець, вул. Європейська, 3
Всього: упаковка (3)
344,99
Економія: -50,86 грн
294,13 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 63/1
Всього: упаковка (1)
321,05
Економія: -2,36 грн
318,69 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5
Всього: упаковка (1)
339,99
Економія: -38,37 грн
301,62 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 26
Всього: упаковка (1)
309,69 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 20
Всього: упаковка (1)
307,31
Економія: -1,12 грн
306,19 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Миколайчука Івана, 30
Всього: упаковка (2)
363,99
Економія: -69,86 грн
294,13 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 10
Всього: упаковка (1)
334,59 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 33
Всього: упаковка (1)
322,23
Економія: -19,77 грн
302,46 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 11/8
Всього: упаковка (2)
324,16
Економія: -4,37 грн
319,79 грн
Аптека біля ратуші
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (3)
320,81 грн