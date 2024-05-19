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Lactofem® Супозиторії вагінальні з молочною кислотою супозиторії вагінальні, №7 - Київ (913370) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 46
Всього: упаковка (1)
378,50
Економія: -11,36 грн
367,14 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Попільня, вул. Героїв Майдану, 19
Всього: упаковка (1)
288,37 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Погребище, вул. Вінницька, 12-Б
Всього: упаковка (1)
288,63 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Бердичів, вул. Європейська, 128
Всього: упаковка (2)
324,00
Економія: -9,72 грн
314,28 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Бердичів, вул. Житомирська, 38
Всього: упаковка (2)
314,00
Економія: -9,42 грн
304,58 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бердичів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (1)
288,37 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 135
Всього: упаковка (1)
321,83
Економія: -21,37 грн
300,46 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
Всього: упаковка (1)
342,99
Економія: -48,86 грн
294,13 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, перех. Смілянська / Вернигори, 99/12
Всього: упаковка (1)
288,37 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Захисників Азовсталі, 6
Всього: упаковка (1)
293,84 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 335
Всього: упаковка (1)
324,16
Економія: -28,52 грн
295,64 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 349
Всього: упаковка (1)
344,63
Економія: -43,69 грн
300,94 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 490/4
Всього: упаковка (2)
288,63 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ватутіне, вул. Миру, 5
Всього: упаковка (1)
288,63 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Волошкова, 9
Всього: упаковка (1)
306,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
Всього: упаковка (1)
308,87 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
Всього: упаковка (1)
321,99
Економія: -27,86 грн
294,13 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 88
Всього: упаковка (1)
305,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 104
Всього: упаковка (1)
294,25 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 13-Г
Всього: упаковка (1)
312,33
Економія: -40,28 грн
272,05 грн