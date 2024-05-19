Lactofem® Супозиторії вагінальні з молочною кислотою супозиторії вагінальні, №7 - Київ (913370) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
В інших містах:
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 46
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Попільня, вул. Героїв Майдану, 19
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Погребище, вул. Вінницька, 12-Б
Авк фарм
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Всього: упаковка (2)
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Бердичів, вул. Європейська, 128
Авк фарм
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Всього: упаковка (2)
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Бердичів, вул. Житомирська, 38
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Бердичів, пл. Соборна, 17
Аптека низьких цін
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Черкаси, бульв. Шевченка, 135
Аптека бам
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Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
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Черкаси, перех. Смілянська / Вернигори, 99/12
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Черкаси, вул. Захисників Азовсталі, 6
Аптека копійка
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Черкаси, бульв. Шевченка, 335
Аптека низьких цін
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Черкаси, бульв. Шевченка, 349
Аптека твоєї родини
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 490/4
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ватутіне, вул. Миру, 5
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Волошкова, 9
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
Ощад аптека
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Всього: упаковка (1)
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Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
Бажаємо здоров'я
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Вінниця, шосе Хмельницьке, 88
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Вінниця, вул. Келецька, 104
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 13-Г