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Lactofem® Супозиторії вагінальні з молочною кислотою супозиторії вагінальні, №7 - Дніпро (Дніпропетровськ) (913370) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 24 аптеках
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (1)
348,17
Економія: -38,56 грн
309,61 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1)
336,70
Економія: -34,05 грн
302,65 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
370,21
Економія: -59,39 грн
310,82 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 121
Всього: упаковка (1)
315,61
Економія: -17,39 грн
298,22 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
Всього: упаковка (1)
335,09
Економія: -34,03 грн
301,06 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 102
Всього: упаковка (1)
329,42
Економія: -26,85 грн
302,57 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
Всього: упаковка (2)
358,99
Економія: -64,86 грн
294,13 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Центральна, 2/4
Всього: упаковка (1)
348,16
Економія: -23,25 грн
324,91 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 113
Всього: упаковка (1)
361,71
Економія: -59,41 грн
302,30 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Інженерна, 1
Всього: упаковка (1)
364,43
Економія: -54,45 грн
309,98 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 123
Всього: упаковка (1)
354,65
Економія: -50,01 грн
304,64 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 12
Всього: упаковка (1)
339,16
Економія: -38,01 грн
301,15 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 6
Всього: упаковка (1)
352,88
Економія: -22,50 грн
330,38 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 42-Ш
Всього: упаковка (2)
318,12 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (1)
350,99
Економія: -56,86 грн
294,13 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 2
Всього: упаковка (2)
317,42 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Столєтова, 1
Всього: упаковка (1)
299,70 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 40/42
Всього: упаковка (1)
347,57
Економія: -45,13 грн
302,44 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Калнишевського Петра, 33
Всього: упаковка (1)
372,75
Економія: -59,15 грн
313,60 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 1
Всього: упаковка (1)
340,71
Економія: -29,47 грн
311,24 грн