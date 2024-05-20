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Lactofem® Зволожуючий крем крем піхвовий туба 50 г з аплікатором, №1 - Запоріжжя (913369) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 29 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
305,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
365,93
Економія: -58,04 грн
307,89 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
305,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
297,33 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
338,00
Економія: -42,00 грн
296,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
305,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
305,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
305,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
305,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
305,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
305,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
305,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
367,38
Економія: -28,60 грн
338,78 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
305,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
376,41
Економія: -72,25 грн
304,16 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
305,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
305,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
305,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
305,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
305,00 грн