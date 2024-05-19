Lactofem® Зволожуючий крем крем піхвовий туба 50 г з аплікатором, №1 - Харків (913369) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 129 аптеках
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
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Всього: упаковка (162)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (2)
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Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (2)
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Харків, вул. Сумська, 41/2
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низькі ціни №1
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б