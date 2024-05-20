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Аксотилін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер, №30 - Запоріжжя (808836) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 25 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
638,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (1)
642,87 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
641,08
Економія: -21,08 грн
620,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
652,67
Економія: -32,67 грн
620,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
678,00
Економія: -59,10 грн
618,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (2)
643,92 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
638,40 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
638,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
638,40 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
638,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
649,76
Економія: -29,76 грн
620,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
638,40 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
638,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (10)
652,86
Економія: -32,86 грн
620,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
638,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
638,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
638,40 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
638,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
638,40 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
638,40 грн