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Аксотилін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер, №30 - Одеса (808836) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 57 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (1)
620,59
Економія: -33,97 грн
586,62 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (10)
615,23
Економія: -26,83 грн
588,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
620,43
Економія: -34,68 грн
585,75 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
638,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (1)
612,75 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
638,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
613,40
Економія: -27,65 грн
585,75 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
638,40 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
638,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1)
615,80
Економія: -30,05 грн
585,75 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
638,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
616,50
Економія: -30,75 грн
585,75 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
638,40 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
Всього: упаковка (1)
666,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (2)
610,26 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (1)
616,17
Економія: -27,77 грн
588,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (1)
658,67
Економія: -38,10 грн
620,57 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (1)
608,11
Економія: -19,71 грн
588,40 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (1)
622,68
Економія: -36,41 грн
586,27 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Одеса, вул. Преображенська, 82
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
638,40 грн