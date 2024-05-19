Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУПСИХОАНАЛЕПТИКИПСИХОСТИМУЛЯТОРИ, ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ СИНДРОМІ ПОРУШЕННЯ УВАГИ ТА ГІПЕРАКТИВНОСТІ (ADHD), ТА НООТРОПНІ ЗАСОБИРізні психостимулювальні та ноотропні засобиЦитиколінАксотилінЦіни в аптеках

Аксотилін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер, №30 - Львів (808836) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
638,40 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
638,40 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
638,40 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
638,40 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
638,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1), блістер (2)
648,71
Економія: -28,71 грн
620,00 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (5)
667,99
Економія: -65,72 грн
602,27 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
638,40 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 57 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
638,40 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
708,99
Економія: -106,72 грн
602,27 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
638,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
638,40 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 57 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (1)
767,99
Економія: -165,72 грн
602,27 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (2)
707,99
Економія: -105,72 грн
602,27 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
638,40 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 57 хв
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
638,40 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
638,40 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Львів, вул. Горської, 9
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
638,40 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бортнянського, 28
Всього: упаковка (1)
713,99
Економія: -111,72 грн
602,27 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
638,40 грн