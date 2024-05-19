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Аксотилін таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер, №30 - Харків (808836) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 45 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
638,40 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2), блістер (1)
651,36 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
649,61
Економія: -29,14 грн
620,47 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1), блістер (2)
679,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (3)
679,99
Економія: -77,49 грн
602,50 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
615,51 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
615,11
Економія: -26,71 грн
588,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: блістер (1)
616,68 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
638,40 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (4)
669,39 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: блістер (2)
656,70 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1), блістер (2)
646,02 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
638,40 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
638,40 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
638,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
638,40 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
638,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
638,40 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
651,99 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
638,40 грн