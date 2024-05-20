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АрфаФарм фіточай фільтр-пакет 1.5 г тм Solution Pharm, №20 - Одеса (915257) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1)
68,17 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (1)
67,84 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (5)
68,52 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 143
Всього: упаковка (1)
65,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (6)
68,17 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (6)
67,94 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 122/1-Б
Всього: упаковка (1)
67,81 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 7/9-Н
Всього: упаковка (1)
67,61 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Овідіополь, вул. Шевченка Тараса, 220
Всього: упаковка (2)
68,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Роздільна, вул. Привокзальна, 6
Всього: упаковка (1)
67,77 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Роздільна, вул. Європейська, 5-Б
Всього: упаковка (1)
68,56 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Очаків, вул. Першотравнева, 38-А
Всього: упаковка (1)
68,14 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Березанка, вул. Суворова, 62
Всього: упаковка (2)
67,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 83-В
Всього: упаковка (1)
67,72 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
Всього: упаковка (1)
67,91 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Арциз, вул. Соборна, 2-Б
Всього: упаковка (1)
68,12 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
Всього: упаковка (1)
68,55 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Соборна, 2-Е
Всього: упаковка (1)
68,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Миколаївська, 22
Всього: упаковка (1)
67,71 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Всього: упаковка (6)
68,54 грн