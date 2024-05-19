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Бинт гіпсовий +Biolikar™ 10 см х 2,7 м, №1 - Київ (920456) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Щусєва, 8
Всього: упаковка (1)
8,08 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Чавдар Єлизавети, 18
Всього: упаковка (2)
8,08 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бородянка, вул. Центральна, 363-Г
Всього: упаковка (1)
11,75 грн
Будьте здорові
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Баришівка, вул. Київський Шлях, 124-Д
Всього: упаковка (9)
15,90
Економія: -2,30 грн
13,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Богуслав, вул. Ярослава Мудрого, 3
Всього: упаковка (3)
8,64 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
Всього: упаковка (1)
8,08 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жашків, вул. Соборна, 61
Всього: упаковка (2)
8,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Козятин, вул. Мічуріна, 2
Всього: упаковка (11)
8,08 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Житомирська, 29
Всього: упаковка (2)
10,76 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ватутіне, просп. Дружби, 5/3
Всього: упаковка (10)
8,08 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Городня, вул. Чернігівська, 11/2
Всього: упаковка (1)
10,76 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Турбів, вул. Миру, 103
Всього: упаковка (2)
8,08 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 106
Всього: упаковка (2)
8,08 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 84
Всього: упаковка (23)
9,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Онуфріївка, вул. Центральна, 23
Всього: упаковка (1)
8,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Чарівна, 3
Всього: упаковка (2)
11,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Захарівка, вул. Паркова, 2
Всього: упаковка (5)
8,08 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 17/83
Всього: упаковка (2)
10,86 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Тіниста, 9/11
Всього: упаковка (6)
8,08 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Калуш, вул. Каракая, 28-А
Всього: упаковка (2)
8,08 грн