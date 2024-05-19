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Антгеліос UVA 400 Oil Control гель-крем з матуючим ефектом для жирної чутливої шкіри обличчя SPF 50+ 50 мл - Харків (916772) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеці
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (3)
716,75 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3)
692,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
633,41 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
712,01 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
711,33 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (6)
665,23 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
668,43 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (3)
658,22 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (1)
721,86 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (2)
676,55 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (2)
706,21 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (2)
673,12 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
712,86 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
737,27
Економія: -98,99 грн
638,28 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (2)
716,03 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 120
Всього: упаковка (1)
714,77 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (4)
715,89 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 9
Всього: упаковка (1)
710,65 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Всього: упаковка (2)
715,61 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
Всього: упаковка (2)
707,31 грн