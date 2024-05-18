Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби з догляду за проблемною шкіроюRilastil Acnestil мікропілінг для обличчя для проблемної шкіри схильної до акнеЦіни в аптеках

Rilastil Acnestil мікропілінг для обличчя для проблемної шкіри схильної до акне 100 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (915542) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
681,67
Економія: -74,01 грн
607,66 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
672,40
Економія: -65,71 грн
606,69 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (3)
733,27
Економія: -79,31 грн
653,96 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 74-А/1
Всього: упаковка (1)
799,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
Всього: упаковка (1)
738,80 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 16:00
Южне, вул. Новобілярска, 22/1-Б
Всього: упаковка (1)
738,80 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 2/6
Всього: упаковка (1)
799,00 грн
Аптека enter
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Фонтанка, вул. Грецька, 2
Всього: упаковка (1)
738,80 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Всього: упаковка (1)
738,80 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Всього: упаковка (1)
738,80 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
Всього: упаковка (1)
738,80 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/2
Всього: упаковка (1)
738,80 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
Всього: упаковка (1)
738,80 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
Всього: упаковка (1)
738,80 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 253
Всього: упаковка (3)
799,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Всього: упаковка (4)
799,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 144-А
Всього: упаковка (1)
682,45
Економія: -80,77 грн
601,68 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 8
Всього: упаковка (4)
799,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:45
Київ, вул. Тальнівська, 3
Всього: упаковка (1)
799,00 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 3-Н
Всього: упаковка (1)
713,56
Економія: -108,85 грн
604,71 грн