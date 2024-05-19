Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби з догляду за проблемною шкіроюRilastil Acnestil Актив крем для лица для проблемной кожи склонной к акнеЦіни в аптеках

Rilastil Acnestil Актив крем для лица для проблемной кожи склонной к акне 40 мл - Львів (915544) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
435,84
Економія: -45,07 грн
390,77 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (1)
506,10 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Під Дубом, 7-Б
Всього: упаковка (1)
506,10 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 16-И
Всього: упаковка (1)
506,10 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 93
Всього: упаковка (1)
506,10 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Г
Всього: упаковка (2)
506,10 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Всього: упаковка (2)
506,10 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (2)
472,17
Економія: -74,46 грн
397,71 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Стрийська, 45
Всього: упаковка (1)
506,10 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Наукова, 51
Всього: упаковка (2)
483,01
Економія: -59,12 грн
423,89 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Кульпарківська, 226-А
Всього: упаковка (3)
506,10 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 31 хв
Тернопіль, вул. Руська, 40
Всього: упаковка (2)
506,10 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 9-А
Всього: упаковка (1)
506,10 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Оводова Миколи, 51
Всього: упаковка (1)
506,10 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 50
Всього: упаковка (1)
506,10 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Буча, вул. Києво-Мироцька, 104-Д
Всього: упаковка (1)
506,10 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Палладіна Академіка, 7
Всього: упаковка (1)
506,10 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Вишневе, вул. Святошинська, 28
Всього: упаковка (1)
506,10 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Берестейський, 136
Всього: упаковка (2)
494,27
Економія: -45,06 грн
449,21 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:30
Київ, вул. Гната Юри, 6-Г
Всього: упаковка (1)
506,10 грн