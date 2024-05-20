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Rilastil Sun System крем для обличчя антивіковий SPF 50+ 40 мл - Запоріжжя (869150) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
714,99
Економія: -122,22 грн
592,77 грн
В інших містах:
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
706,02
Економія: -73,19 грн
632,83 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Южне, просп. Миру, 19-Е
Всього: упаковка (1)
544,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Южне, вул. Новобілярска, 22/1-Б
Всього: упаковка (1)
544,00 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Фонтанка, вул. Грецька, 2
Всього: упаковка (1)
544,30 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Всього: упаковка (1)
544,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Всього: упаковка (1)
544,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/2
Всього: упаковка (1)
544,30 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
Всього: упаковка (3)
544,30 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Польська, 14
Всього: упаковка (1)
544,30 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (1)
544,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Всього: упаковка (1)
708,06
Економія: -88,81 грн
619,25 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
544,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
Всього: упаковка (1)
725,10
Економія: -97,70 грн
627,40 грн
Аптека enter
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Одеса, вул. Армійська, 8-Б
Всього: упаковка (1)
544,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (3)
544,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
Всього: упаковка (1)
719,67
Економія: -108,57 грн
611,10 грн
Вузівська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (2)
662,90 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (1)
544,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (1)
703,44
Економія: -81,48 грн
621,96 грн