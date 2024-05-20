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Аксональ капсули, №20 - Одеса (905191) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 265 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (2)
506,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (2)
681,70
Економія: -158,00 грн
523,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1)
572,69 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (1)
546,83
Економія: -39,75 грн
507,08 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (1)
590,40 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (1)
588,30 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
Всього: упаковка (1)
541,10 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (2)
592,75
Економія: -97,85 грн
494,90 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (1)
573,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (2)
507,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
539,13
Економія: -44,38 грн
494,75 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (2)
616,99
Економія: -129,24 грн
487,75 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (2)
518,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
506,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
Всього: упаковка (1)
502,70 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
549,61
Економія: -43,99 грн
505,62 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (2)
550,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (2)
571,77
Економія: -67,27 грн
504,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (10)
568,99
Економія: -81,24 грн
487,75 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1)
580,82
Економія: -75,66 грн
505,16 грн