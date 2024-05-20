Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено

В інших містах:

Мед-сервіс Детальніше Зачинено Відчиняється о 10:00 Графік роботи Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1 Всього: упаковка (1) 975,94 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31 Всього: упаковка (1) 870,48 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Хмельницький, вул. Проскурівська, 18 Всього: упаковка (1) 918,95 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 10:00 Графік роботи Хмельницький, вул. Бандери Степана, 2-А Всього: упаковка (1) 933,30 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А Всього: упаковка (2) 839,63 Економія: -26,11 грн 813,52 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5 Всього: упаковка (2) 1004,40 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16 Всього: упаковка (1) 828,92 грн Забронювати

Віталюкс Детальніше Зачинено Відчиняється о 10:00 Графік роботи Київ, вул. Велика Васильківська, 72 Всього: упаковка (1) 828,92 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Відчинено Зачиняється о 23:00 Графік роботи Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2 Всього: упаковка (2) 938,81 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, просп. Івасюка Володимира, 4 Всього: упаковка (1) 828,90 грн Забронювати

Аптекар Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Бровари, вул. Київська, 316 Всього: упаковка (1) 870,37 грн Забронювати

Аптека оптових цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69 Всього: упаковка (2) 943,44 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Відчинено Зачиняється о 23:00 Графік роботи Харків, вул. Сковороди Григорія, 74 Всього: упаковка (2) 941,41 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Ужгород, пл. Корятовича, 8/1 Всього: упаковка (1) 918,95 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 10:00 Графік роботи Ужгород, вул. Возз'єднання, 39-А Всього: упаковка (2) 752,40 грн Забронювати