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Sunlife Iron + Vitamin C Brausetabletten Залізо + Вітамін C таблетки шипучі туба, №20 - Одеса (906335) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (3)
234,37 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (2)
234,68 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (1)
234,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 68
Всього: упаковка (1)
237,28 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
234,86 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 143
Всього: упаковка (1)
225,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (3)
235,61 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пироговська, 5
Всього: упаковка (2)
234,55 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Сегедська, 13
Всього: упаковка (1)
235,64 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (2)
234,26 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 162
Всього: упаковка (1)
234,38 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 113-Г
Всього: упаковка (2)
236,78 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лиманка, вул. Будівельна, 48-Г
Всього: упаковка (1)
236,42 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лиманка, просп. Гуляєва Полковника, 111
Всього: упаковка (1)
234,18 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, просп. Миру, 8-М
Всього: упаковка (1)
236,21 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 7/9-Н
Всього: упаковка (1)
236,89 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Теплодар, вул. Піонерна, 8
Всього: упаковка (1)
236,68 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Овідіополь, вул. Шевченка Тараса, 220
Всього: упаковка (1)
236,48 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Южне, просп. Миру, 15/3
Всього: упаковка (1)
234,72 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Доброслав, вул. Центральна, 58
Всього: упаковка (1)
236,23 грн