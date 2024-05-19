Sunlife Iron + Vitamin C Brausetabletten Залізо + Вітамін C таблетки шипучі туба, №20 - Львів (906335) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
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Львів, вул. Любінська, 96
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Винники, вул. Галицька, 18
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Рава-Руська, вул. 1-го Листопада, 1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Золочів, вул. Шашкевича, 2
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, вул. Ленкавського, 8-Б
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Червоноград, вул. Сокальська, 6
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Рогатин, пл. Роксолани, 30-А
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Стрий, вул. Саксаганського Панаса, 2
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Самбір, вул. Валова, 50
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Трускавець, бульв. Торосевича, 5
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Моршин, вул. Франка Івана, 29-Н
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Калуш, просп. Лесі Українки, 1
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Добромиль, пл. Ринок, 11
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Нововолинськ, просп. Перемоги, 2-А
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, бульв. Південний, 20
Аптека 9-1-1
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Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
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Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89
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Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 177