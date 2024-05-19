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Sunlife Iron + Vitamin C Brausetabletten Залізо + Вітамін C таблетки шипучі туба, №20 - Львів (906335) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (1)
234,49 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Винники, вул. Галицька, 18
Всього: упаковка (1)
234,11 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Рава-Руська, вул. 1-го Листопада, 1
Всього: упаковка (1)
234,31 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Золочів, вул. Шашкевича, 2
Всього: упаковка (2)
237,11 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, вул. Ленкавського, 8-Б
Всього: упаковка (1)
235,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Червоноград, вул. Сокальська, 6
Всього: упаковка (1)
234,98 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рогатин, пл. Роксолани, 30-А
Всього: упаковка (2)
235,27 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, вул. Саксаганського Панаса, 2
Всього: упаковка (1)
236,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Самбір, вул. Валова, 50
Всього: упаковка (1)
234,65 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Трускавець, бульв. Торосевича, 5
Всього: упаковка (1)
236,66 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Моршин, вул. Франка Івана, 29-Н
Всього: упаковка (1)
236,86 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Калуш, просп. Лесі Українки, 1
Всього: упаковка (2)
235,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Добромиль, пл. Ринок, 11
Всього: упаковка (1)
237,24 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Нововолинськ, просп. Перемоги, 2-А
Всього: упаковка (1)
236,09 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, бульв. Південний, 20
Всього: упаковка (1)
235,74 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (2)
234,92 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89
Всього: упаковка (1)
236,14 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Володимир, вул. Князя Василька, 1
Всього: упаковка (1)
236,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 70
Всього: упаковка (1)
236,93 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 177
Всього: упаковка (1)
236,16 грн